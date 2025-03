Da läuft was zwischen Sony und Bandai Namco und es ist gut für uns

Da läuft was zwischen Bandai Namco und Sony Interactive Entertainment. Und es ist im Sinne der Fans. Also: weitermachen! In den letzten Wochen und Monaten kam es nämlich zu einer inzwischen auffälligen Häufung. Das Haus Sony gibt offensichtlich vermehrt Lizenzen an Bandai Namco.

Im September nahm alles seinen Anfang mit der Ankündigung von Freedom Wars Remastered. Das einst von Dimps für Sony entwickelte Spiel erschien einst exklusiv für die PS Vita. Die Neuauflage veröffentlichte Bandai Namco für Nintendo Switch, PS4 und PS5 sowie PC-Steam. Eine alte Sony-Marke, die also nicht nur wiederbelegt wurde, sondern auch noch auf mehr Plattformen erscheint. Und damit hört es nicht auf.