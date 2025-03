Der neue Persona-Ableger erobert demnächst eine weitere Plattform, aber es gibt einen Haken

Während eines aktuellen Anniversary-Livestreams hat Perfect World Games die Version 4.0 zu Persona 5: The Phantom X angekündigt. „The Melancholy of the Masked Actor“ soll am 10. April an den Start gehen, jedenfalls dort, wo der Persona-Ableger schon spielbar ist: in China, Taiwan und Südkorea.

Darüber hinaus ist eine Kollaboration zu Persona 3 Reload geplant. Im Rahmen des Updates wird es auch ein neues Opening-Video geben, das den Theme-Song „Show Stealer“ von Lyn und dem Atlus Sound Team bietet. Das Video seht ihr unten.