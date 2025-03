Nach dem Start in die neue Story-Arc legt Honkai: Star Rail mit neuen Inhalten in Update 3.2 nach

Mit Update 3.0 legte Honkai: Star Rail im Januar einen „vielversprechenden Auftakt“ in die bisher größte Story-Arc. Inzwischen steht schon Update 3.2 vor der Tür, zu dem Hoyoverse jetzt alle notwendigen Details verraten hat.

Die neue Version 3.2 „Durch die Blüten im Land der Ruhe“ zu Honkai: Star Rail wird am 9. April veröffentlicht. Fans erwartet ein neues Kapitel der Flammenjagd, in dem sie sich den doppelten Prüfungen von Leben und Tod sowie taktischen Herausforderungen stellen müssen. Natürlich werden die Trailblazer auch wieder von zwei neuen, spielbaren Charakteren begleitet: die 5-Sterne-Charaktere Castorice und Anaxa stoßen neu hinzu.

Mit dem nahenden zweiten Jubiläum von Honkai: Star Rail startet das Spiel außerdem eine Reihe von Feierlichkeiten und teilt Belohnungen für Fans aus. Im Rahmen der Aktion „Feierliche Geschenke“ können sich Fans durch tägliches Einloggen insgesamt 20 Ziehungen sichern. Am 26. April, dem Jahrestag des Spiels, gibt es obendrein eine Grußkarte von ihren Gefährten sowie 1.600 Stellare Jade. Zudem können sich Spielende zwischen den beiden limitierten 5-Sterne-Figuren Ruan Mei und Luocha entscheiden, um eine davon kostenlos in ihr Team aufzunehmen.

Die Inhalte des neuen Updates

In der neuen Haupthandlung führt die Reise die Trailblazer in den vergessenen Stadtstaat Styxia, ein Ödland, das im Meer der Seelen versunken ist und von Drachenknochen sowie ruhelosen Geistern geprägt wird. Während die Trailblazer ihre Reise fortsetzen, spitzt sich die Lage politisch weiter zu. Als sich die politischen Machenschaften von Okhema mit den Mysterien von Styxia vermischen, stehen die Trailblazer vor noch größeren Herausforderungen.

In der neuen Version schließen sich Castorice und Anaxa als spielbare 5-Sterne-Charaktere dem Team an. Castorice, eine Erbin von Chrysos, wurde mit der Fähigkeit der Berührung des Todes geboren. Auch Anaxa, einer der sieben Weisen des Hains der Erleuchtung und Begründer des Nousporismus, wird spielbar. Durch seine Erfahrungen mit der Schwarzen Flut entwickelte er ein tiefes Verständnis für die Seele und die Natur der Welt.

Neben den neuen Charakteren kehren in der ersten Hälfte von Version 3.2 die limitierten 5-Sterne-Figuren Fugue, Jiaoqiu und Acheron zurück, während in der zweiten Hälfte Dr. Wahrheit als limitierte Figur verfügbar sein wird. Das Entwicklerteam hat außerdem angekündigt, dass in Version 3.4 Verstärkungen für ältere Figuren wie Silberwolf, Blade, Kafka und Jingliu geplant sind. Weitere Details dazu sollen in zukünftigen Updates bekannt gegeben werden.

Hoyoverse gibt an, dass Honkai: Star Rail seit der Veröffentlichung weltweit über 150 Millionen Mal heruntergeladen und mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, darunter „Best Mobile Game“ bei The Game Awards 2023.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo