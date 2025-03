Das neue „Story of Seasons“ für Nintendo Switch ist eine Neuauflage eines DS-Klassikers

Marvelous hat bei der Nintendo Direct die Gelegenheit genutzt und Story of Seasons: Grand Bazaar angekündigt. Das neue „Story of Seasons“ ist gar nicht so neu. Wie Nintendo setzt auch Marvelous auf eine Neuauflage.

Ursprünglich hieß dieser Ableger Bokujō Monogatari: Yōkoso! Kaze no Bazaar e, Bei uns bekannt als Harvest Moon DS: Grand Bazaar. Nachdem Marvelous die „Harvest Moon“-Namensrechte vor Jahren an Natsume verloren hat, erscheinen die Bokujō-Monogatari-Spiele im Westen bekanntlich als Story of Seasons.