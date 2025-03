No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files von Spike Chunsoft angekündigt

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files gehörte wahrscheinlich zu den Ankündigungen der Nintendo Direct, über die sich vor allem unsere LeserInnen freuen. Der neue Eintrag zur „Somnium Files“-Reihe erscheint am 25. Juli 2025. Die Pressemeldung von Spike Chunsoft listet neben der Switch nur PC-Steam als weitere Plattform.

Detektiv-Fans übernehmen erneut die Rolle von Kaname Date, der zusammen mit seiner KI-Partnerin Aiba einen mysteriösen Fall aufklärt. Internet-Idol Iris Sagan, auch bekannt als „A-set“, wird von einem UFO entführt und gezwungen, an einem gefährlichen Escape-Game namens The Third Eye Game teilzunehmen.