Nintendo Switch Online wird in dieser Woche um vier weitere SNES-Klassiker erweitert

Nintendo hat gleich vier neue SNES-Klassiker für Nintendo Switch Online angekündigt. Am 28. März fügt man Nobunaga’s Ambition, Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire, und Uncharted Waters: New Horizons hinzu.

Mit diesen vier Neuzugängen gibt es insgesamt schon 73 spielbare SNES-Games im Service im Westen. Mit den vier Neuzugängen kommt auch eine Streichung: Super Soccer wird aus dem Service entfernt, auch bei uns im Westen, wie unlängst klar ist. Es ist die erste Streichung überhaupt.