Warum nicht mal ein … Lieferdienst-RPG: Seht euch das Eröffnungsvideo zu Calamity Angels an

Compile Heart hat das Eröffnungsvideo zu Calamity Angels: Special Delivery veröffentlicht, dem neuen Fantasy-RPG rund um einen ungewöhnlichen Lieferservice. Eine Veröffentlichung im Westen folgt im Sommer sowohl digital als auch physisch mit englischer und japanischer Sprachausgabe.

In der Rolle einer Gruppe schräger Kuriere müsst ihr Pakete durch gefährliche Landschaften transportieren, euch gegen wilde Monster behaupten und mit rivalisierenden Zustelldiensten messen, die selbst den Titel des besten Lieferdienstes in der Orkotris-Region anstreben.

Ein zentrales Element des Spiels ist die Stimmung der Crewmitglieder. Sind sie schlecht gelaunt, könnten sie Befehle ignorieren, was im Kampf natürlich ein unerwünschter Effekt ist. Die Zustellungen laufen über ein Schwarzes Brett, auf dem sich die verfügbaren Aufträge finden. Jedes Paket muss sorgfältig inspiziert, lückenlos verpackt und mit der passenden Ausrüstung versehen werden, um die Lieferung möglichst reibungslos abzuschließen. Erfolgreiche Zustellungen bringen wertvolle Belohnungen ein.

Calamity Angels: Special Delivery erscheint in Japan am 26. Juni für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. In westlichen Regionen soll das Spiel im Sommer folgen. Das neue Video gibt typischerweise wenig Gameplay-Einblicke. Wer Szenen zu Kampfsystem und Dialogen sehen möchte, schaut sich lieber den ersten Gameplay-Trailer an.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: Calamity Angels: Special Delivery, Idea Factory, Compile Heart