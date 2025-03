Atlus überrascht mit Raidou Remastered, einer Neuauflage eines PS2-RPGs

Das war eine Ankündigung für echte Kenner. Und für uns! Atlus hat bei der Nintendo Direct die Neuauflage von Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army angekündigt.

Das Remaster trägt den Titel Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army und soll schon am 19. Juni für PlayStation, Xbox, PC-Steam und Nintendo Switch erscheinen. Das Original wurde 2006 für die PlayStation 2 veröffentlicht und ist ein actionorientiertes RPG, das sich von anderen „Shin Megami Tensei“-Spielen unterscheidet. Anstelle des rundenbasierten Kampfsystems setzt das Spiel auf Echtzeitkämpfe.