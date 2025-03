Fans hoffen, das nächste „Tales of“-Remaster zu kennen und die Chancen sind wirklich da

Das Tales of Remastered Project soll jetzt „relativ regelmäßig“ Neuauflagen bereitstellen. Zuletzt bekamen wir Tales of Graces f Remastered und Fans rätseln kräftig, welches Spiel als Nächstes ansteht. Denn dass ein weiteres Remaster kommt, gilt als sicher. Bandai Namco hat extra eine spezielle Entwicklungsabteilung für die Neuauflagen eingerichtet.

Jetzt finden es Fans höchst verdächtig, dass Bandai Namco Tales of Legendia mit einer eigenen Veranstaltung feiert. Zum 20. Geburstag des Spiels gibt es die Tales of Legendia 20th Anniversary Party am 27. Juli 2025 in Chiba, Japan. Logisch: Da könnte doch auch eine Ankündigung gemacht werden, oder?