Das war … Kalenderwoche 12/2025

Mit vielen Nebengeräuschen erschienen ist in diesen Tagen Assassin’s Creed Shadows, zudem sorgten die Zukunft von Life is Strange sowie ein mögliches Persona 4 Remake für Aufsehen. Nach dem gesamten Trailer-Block findet ihr zum Schluss auch noch ein neues Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Es gibt einigen Wirbel rund um die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC). So sah sich Ubisoft beispielsweise dazu gezwungen, für die Entwickler einen Anti-Belästigungsplan zu entwickeln. So sollen sich diese beispielsweise auf Social Media nicht zu erkennen geben. Sogar der japanische Premierminister, Shigeru Ishiba, musste sich zu einer Kontroverse rund um die Schreine äußern.

Laut einer Analysten-Einschätzung war Life is Strange: Double Exposure (PS5, Switch, Xbox Series, PC) für Square Enix ein Verlustgeschäft. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber bei Entwickler Deck Nine Games kam es zu Entlassungen. Fazit: Die Zukunft der Reihe ist ungewiss.

Kommt es oder kommt es nicht, das Remake zu Persona 4? Gerüchte gibt es schon lange, Nachfrage vermutlich auch. Nun ist sogar eine recht eindeutige Domain registriert worden. Vielleicht stellt sich ja nur noch die Frage nach dem Zeitpunkt der Enthüllung?

Es folgen einige Neuankündigungen der letzten Tage. Mit Digimon Alysion (Mobil) erhält eine weitere bekannte Marke eine Gratis-App. Die Sammelwut steht auch hier im Zentrum. Horror in einer offenen Welt will I Hate This Place (PS5, Switch, Xbox Series, PC) bieten, dahinter steht Bloober Team. Gemütlichen Städtebau verspricht ShantyTown (PC) noch in diesem Jahr. Mit einem Shadowdrop trat Devolver Digital an, ihr könnt euch Look Outside (PC) somit ab sofort ansehen.

Ausführliche neue Informationen erreichten uns zu Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC). Nun könnt ihr eure Agenden zücken, denn es folgen einige Veröffentlichungstermine! Am 13. Mai erscheint Death end re;Quest: Code Z (PS4, PS5), bekanntlich jedoch nicht für Switch. Noch im März könnt ihr euch von SONOKUNI (Switch, PC) und den japanischen Hip-Hop-Einflüssen überzeugen. Die Postapokalypse mit einem Mecha-Girl gibt es in Dolls Nest (PC) ab dem 23. April. Von vielen Klassikern inspiriert ist Ruffy and the Riverside (PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (26. Juni), der märchenhafte Puzzle-Plattformer Once Upon a Puppet (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (23. April) hat auch düstere Seiten und schließlich schickt euch Pixelshire (PS5, Switch, PC) (8. Mai) noch auf den Bauernhof.

Zu Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr euch den zweiten Charakter-Trailer ansehen. Im neuen Trailer zu Onimusha 2: Samurai’s Destiny (PS4, Switch, Xbox One, PC) äußert sich auch der Director. Eine ausführliche Gameplay-Präsentation zu Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) lieferte viele neue Eindrücke. Mit einer offenen, Zelda-ähnlichen Welt will The Knightling (PS5, Switch, Xbox Series, PC) punkten. Einen ausführlichen Einblick gewährte uns Bloober Team in Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, PC) und zu WILL: Follow The Light (PS5, Xbox Series, PC) gab es erstes Gameplay-Material. Große Vorbilder hat sich Second Stone: The Legend of the Hidden World (PC) ausgesucht.

Bei Kickstarter nimmt Nightmare Busters Rebirth (PS4, PS5, Switch, PC) einen neuen Anlauf. Ab nächster Woche gibt es in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) Schillernde Pokémon, während im physischen Pokémon-Sammelkartenspiel die Rückkehr von Team Rocket ansteht. Bei Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) geht es ab nächster Woche wieder fröhlicher weiter. Bei GOG ist Silent Hill 4: The Room sogar mit bisher fehlenden Inhalten verfügbar. Auf unterhaltsame Art und Weise hat uns Ben Starr einige RPG-Kauftipps mit auf den Weg gegeben. Einen ersten Trailer könnt ihr euch auch noch zur Anime-Umsetzung von Gnosia ansehen.

Damit sind wir beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angelangt. Die verdiente zweite Chance von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) (zum Testbericht) bietet eine beeindruckende Welt, aber schlägt auch andere Wege als die weiteren Serien-Ableger ein. Die Handlung rückt in dem Sci-Fi-Epos in den Hintergrund.