Nachdem die Switch-Version gecancelt ist, hat Death end re;Quest: Code Z jetzt einen Termin

Death end re;Quest: Code Z wurde ursprünglich im letzten Sommer für den Westen angekündigt. Die Version für Nintendo Switch wurde unlängst gecancelt, während man an der PlayStation-Veröffentlichung festhielt. Dafür steht jetzt der Termin fest.

Death end re;Quest: Code Z erscheint demnach am 13. Mai 2025 digital für PlayStation 4 und PlayStation 5 in Nordamerika und Europa. Fans des Haptischen müssen sich bis zum 27. Juni 2025 gedulden, wenn hierzulande die physische Veröffentlichung erfolgt.

Entwickelt wurde das Spiel von Compile Heart, es setzt die düstere „Death end re;Quest“-Reihe fort. In Japan erhielt es ein „CERO Z“-Rating – und macht das auch zum Feature. Blutvergießen ist in Code Z an der Tagesordnung und mit intensiven Soundeffekten möchte man diverse damit einhergehende Abläufe noch realistischer gestalten. Hierzulande gibt es eine USK-18-Freigabe.

In Death end re;Quest: Code Z betreten SpielerInnen erneut eine Welt, in der feindliche Kreaturen und tödliche Gefahren an jeder Ecke lauern. Der Friede ist bedroht: Ein mysteriöser Mann taucht auf. An seiner Seite: Menschen, die früheren Helden ähneln. Die neue Protagonistin Sayaka Hiwatari muss sich dem wachsenden Chaos stellen und herausfinden, wer Freund und wer Feind ist.

Das Gameplay setzt auf eine Mischung aus strategischen Kämpfen und Erkundung zufallsgenerierter Dungeons. Die Szenarien wurden von Charakterdesigner Kei Nanameda und „Corpse Party“-Autor Makoto Kedouin erschaffen. Am Ende jedes Dungeons erwartet die Spieler ein herausfordernder Bosskampf. Abseits der Dungeons können sich SpielerInnen in der Stadt mit Vorräten eindecken, Waffen verbessern und mit anderen Charakteren interagieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Death end re;Quest Code Z, Idea Factory, Compile Heart