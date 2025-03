Im Rahmen der Future Games Show hat TomorrorHead einen neuen Trailer zu WILL: Follow the Light veröffentlicht. Das Indie-Game hat noch keinen Termin, soll aber noch in diesem Jahr für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Die Story des narrativen First-Person-Adventures möchte von Firewatch und Alan Wake inspiriert sein. In einem offenen Brief nannte Roman Novikov, der Gründer und Game Director von TomorrowHead, außerdem The Last of Us und Death Stranding als inspirierende Werke.