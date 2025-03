Macher von Silent Hill 2 Remake adaptieren Grusel-Comic I Hate This Place unter neuem Label

Broken Mirror Games und Skybound Entertainment haben eine Adaption zu I Hate This Place angekündigt. Das Open-World-Survival-Horrorspiel soll im vierten Quartal 2025 für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.

Das Spiel basiert auf der Eisner-nominierten Comicreihe von Kyle Starks und Artyom Topilin und entführt die SpielerInnen in eine surreale Welt, in der die Gesetze der Realität außer Kraft gesetzt sind. Ihr erlebt die Welt dabei in einer isometrischen Perspektive und mit einem Grafikstil, der von kräftigen Farben und einer Ästhetik inspiriert ist, die an 80er-Jahre-Comics erinnert.