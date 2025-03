Onimusha 2: Director-Video zum Remaster stellt Höllisch-Modus und weitere Neuerungen vor

Während wir auf den brandneuen Serienteil Onimusha: Way of the Sword noch ein wenig warten müssen, ist schon seit Februar klar, wann die Neuauflage von Onimusha 2: Samurai’s Destiny an den Start geht. Und das dauert gar nicht mehr lange!

Am 23. Mai erscheint das Remaster und Capcom hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem Director Motohide Eshiro den neuen „Höllisch“-Modus vorstellt. Diese besonders herausfordernde Schwierigkeitsstufe richtet sich an die mutigsten Samurai – ein einziger Treffer bedeutet den sofortigen Tod.