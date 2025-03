Neues Action-Adventure will von Bloodborne inspiriert sein, ist aber bunt wie Banjo-Kazooie

Skyward Entertainment hat einen neuen Trailer zu Second Stone: The Legend of the Hidden World veröffentlicht. Das Action-Adventure verbindet Plattforming- und RPG-Elemente und verspricht ein farbenfrohes Spielerlebnis.

Zur ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2022 zogen die Macher namhafte Vergleiche. So sei die prächtige Welt von Spielen wie Crash Bandicoot und Banjo-Kazooie inspiriert, während man spielerisch an zeitlose Klassiker wie Zelda und Bloodborne anknüpfen wolle.