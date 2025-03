In wenigen Tagen gibt es die ersten Schillernden Pokémon und neue Rangmatches in Pokémon-Pocket

The Pokémon Company hat das nächste spannende Update für Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket angekündigt. Man enthüllte das neue Erlebnis-Boosterpack „Glänzendes Festival“, welches erstmals Schillernde Pokémon ins Spiel bringen wird.

Das neue Boosterpack erscheint am 27. März 2025. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf die erste Saison der Rangmatches freuen, welche eine „neue Art“ bieten sollen, in der App gegen andere Spielende zu kämpfen. Die Kämpfe beginnen am 28. März 2025 um 6 Uhr und dauern zunächst einen Monat an.