Zukunft von „Life is Strange“ bleibt ungewiss: Double Exposure habe zu „großen Verlusten“ geführt

Life is Strange: Double Exposure hat offenbar nicht die Erwartungen von Square Enix erfüllt und soll dem Unternehmen laut dem Analysten Hideki Yasuda „große Verluste“ beschert haben. Der neueste Teil der Reihe erschien im vergangenen Herbst und erhielt gemischte Reaktionen von Fans und Presse.

Offizielle Verkaufszahlen hat Square Enix bisher nicht veröffentlicht, und eine Stellungnahme zur finanziellen Performance des Spiels steht noch aus. Den letzten Geschäftsbericht ließ Square Enix jedenfalls ohne eine Nennung von Double Exposure verstreichen, während man sich auf Erfolge von Final Fantasy XIV: Dawntrail und Dragon Quest III HD-2D Remake fokussierte. Vielsagend genug, glauben viele.

Stattdessen erklärte das Unternehmen, dass die Umsätze der Gaming-Sparte gesunken seien, da „neue Titel geringere Verkäufe“ erzielten als potente Veröffentlichungen wie Final Fantasy XVI, Final Fantasy Pixel Remaster und Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Welche Titel konkret unter den Erwartungen blieben, wurde nicht konkretisiert.

Entlassungen bei Deck Nine

Nach der Veröffentlichung von Life is Strange: Double Exposure hatte das Entwicklerstudio Deck Nine Entlassungen bekannt gegeben. Deck Nine Games nannte keine Details in Bezug auf die Anzahl der von den Entlassungen betroffenen Mitarbeitenden oder wie sich dies auf zukünftige „Life is Strange“-Spiele auswirken könnte.

Wie es mit der Reihe weitergeht, bleibt somit unklar. Auch, wenn der neue Teil gewisse Weichen schon stellte. Im Januar veröffentlichte Square Enix eine umfangreiche Umfrage, die sich an Fans und SpielerInnen richtete. In der Umfrage wurden die TeilnehmerInnen zu wichtigen Aspekten von Life is Strange: Double Exposure befragt.

via Eurogamer, Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games