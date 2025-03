Mit viel Nostalgie: Ruffy and the Riverside hat endlich einen konkreten Termin

Das deutsche Indie-Studio Zockrates Laboratories und Publisher Phiphen Games haben den konkreten Termin für Ruffy and the Riverside bekannt gegeben. Der handgezeichnete 3D-Plattformer erscheint am 26. Juni 2025 für PCs und Konsolen.

Ursprünglich war die Veröffentlichung für das erste Quartal 2025 geplant, doch das Datum wurde mithilfe von Ruffys magischem „Flip“ nach hinten verschoben, so witzelt man, um eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Plattformen zu ermöglichen.

Ruffy and the Riverside wurde bereits in einer spielbaren Demo vorgestellt und von Kritikern äußerst positiv aufgenommen. Die Entwickler freuen sich, dass GamesRadar beispielsweise Parallelen zu Klassikern wie Banjo-Kazooie, Super Mario 64 und Crash Bandicoot sieht und innovative Spielmechaniken lobt.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Ruffy, der mit seinem magischen „Flip“ die Texturen der Spielwelt manipulieren kann. So lässt sich etwa Eis in Lava oder ein Wasserfall in Kletterranken verwandeln. Diese Mechanik ist zentral für die Erkundung der offenen Welt von Riverside, in der zahlreiche Herausforderungen und Nebenquests warten. Neben dem klassischen 3D-Plattforming kann Ruffy in spezielle 2D-Level springen, um weitere Schätze zu sammeln und Rätsel zu lösen. Dabei müssen Hindernisse oft erst mit dem „Flip“ umgewandelt werden, um neue Wege zu öffnen.

Die Welt von Riverside ist in sieben Regionen unterteilt, die es nach und nach zu erkunden gilt. SpielerInnen begegnen dabei den geheimnisvollen Etoi sowie zahlreichen anderen Charakteren mit einzigartigen Quests. Neben dem Erkunden und Springen gehören auch Kämpfe, Rätsel und Skate-Mechaniken zum Gameplay. Mit gesammelten Traumsteinen lassen sich eigene Texturen malen, um die Welt noch weiter zu verändern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ruffy and the Riverside, Zockrates Laboratories