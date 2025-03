Das vom japanischen Hip-Hop inspirierte SONOKUNI hat jetzt einen konkreten Termin

SONOKUNI, das von japanischem Hip-Hop inspirierte Biopunk-Actionspiel, hat endlich einen konkreten Termin erhalten. Wie Publisher Kakehashi Games und Entwickler DON YASA CREW bekannt gaben, erscheint das Spiel am 24. März für PCs via Steam und schon eine Woche später, am 31. März, für Nintendo Switch.

Die neue Switch-Version wurde erst vor wenigen Tagen angekündigt. SONOKUNI verbindet rasante Action mit einem einzigartigen Sounddesign und wurde auf der BitSummit 2024 für das „Game of the Show“ sowie „Excellence in Sound Design“ ausgezeichnet.