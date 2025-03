Neues Action-Adventure hat heftige Zelda-Vibes, aber es gibt einen großen Unterschied

The Knightling erscheint am 28. August 2025 für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch, wie Entwickler Twirlbound und Saber Interactive bekannt gegeben haben. Dazu gibt es heute einen neuen Trailer zum Action-Adventure.

The Knightling führt euch in eine offene Spielwelt, in der euch eine epische Reise und ein Gameplay erwartet, das stark an die neueren Ableger von The Legend of Zelda erinnert. Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Ritters in Ausbildung, der sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Mentor Sir Lionstone begibt.

Im Gegensatz zu seinem Vorbild ist unser Held allerdings ohne Schwert unterwegs und nur mit einem Schild bewaffnet, das es allerdings in sich hat und nicht etwa nur zur Verteidigung, sondern auch zum Angriff und für die schnelle Fortbewegung dient. Ihr erkundet die weitläufige Welt von Clesseia, stellt euch Monstern und Banditen und deckt Geheimnisse auf.

Ähnlichkeiten offensichtlich

Die Ähnlichkeiten zu The Legend of Zelda sind kaum zu übersehen, Entwickler und Publisher machen die Inspiration aber nicht offiziell. Der farbenfrohe Cel-Shading-Stil erinnert an Breath of the Wild, ebenso wie die weitläufigen Landschaften und die Erkundung. Auch die NPCs in The Knightling haben eine Optik und Ausstrahlung, die irgendwie unweigerlich an Bewohner von Hyrule denken lässt, die wir auf der Switch kennengelernt haben.

Schon der neue Trailer vermittelt allerdings ein deutlich schnelleres Tempo in allen Spiellagen, sowohl beim Kampfsystem, als auch bei der Erkundung. Neben actionreichen Kämpfen soll The Knightling eine Vielzahl von Aufgaben, Plattforming-Passagen und Rätselmechaniken bieten.

Ab dem 28. August dürfen nicht nur Nintendo-Fans in diese Welt eintauchen, denn The Knightling erscheint auch für PCs, PlayStation und Xbox. Bei Steam findet ihr schon jetzt eine spielbare Demo. Was bislang fehlt: eine Handelsversion.

Der neue Trailer:

