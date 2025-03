Neues Entwicklertagebuch zu Cronos: The New Dawn gibt Fans weitere Einblicke zum Horror-Spiel

Bloober Team hat während der Future Games Show ein neues Entwicklertagebuch zu Cronos: The New Dawn veröffentlicht und somit neue Einblicke zum ursprünglich im Oktober angekündigten, neuen Survival-Horror-Games gegeben, das bei den Machern von Silent Hill 2 Remake entsteht.

Das neue Spiel des Studios, das vor Silent Hill 2 Remake für Layers of Fear, The Medium und Observer bekannt war, entführt Horror-Fans in eine düstere Vision eines postapokalyptischen Polens der 1980er Jahre. Die Handlung dreht sich um einen unerbittlichen Überlebenskampf gegen scheinbar übermächtige Feinde, während eine mysteriöse Zeitreise-Story entschlüsselt werden muss.