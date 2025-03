„Clive“ sagt euch auf unterhaltsame Weise, was ihr als nächstes spielen solltet

Ben Starr kann es einfach nicht lassen. Wenn man ihn nach dem besten Spiel fragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Final Fantasy VIII in seiner Antwort auftaucht – und zwar sehr schnell. Das weiß jeder, der ihm in den sozialen Medien folgt.

Doch dieses Mal hatte Square Enix andere Pläne und wollte den Fokus lieber auf aktuelle Titel legen. Also gut, dachte sich Ben Starr, dann eben Final Fantasy VII Rebirth. Oder Visions of Mana. Oder Fantasian: Neo Dimension von „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi.

Das alles ist natürlich kein Zufall. Denn passend zum hauseigenen Publisher-Sale hat sich Square Enix mit dem beliebten Clive-Rosfield-Sprecher zusammengetan, um ein Video zu produzieren, das Fans die Auswahl ihres nächsten RPGs erleichtern soll. Dabei ist es nicht nur ein trockener Werbefilm geworden, sondern ein unterhaltsamer Clip mit jeder Menge Starr-Charme.

Und da der gute Ben ein Fan von klassischen Rollenspielen ist, kamen auch Remaster und Remakes nicht zu kurz. Final Fantasy Pixel Remaster, das alle „Final Fantasy“-Teile von I bis VI in neuem Glanz erstrahlen lässt, wurde genauso lobend erwähnt wie Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Besonders interessant: Auch Dragon Quest III HD-2D Remake schaffte es auf seine Empfehlungsliste.

Natürlich durfte ein gewisses Spiel nicht fehlen. Denn was wäre ein Ben-Starr-Video ohne einen Hinweis auf Final Fantasy XVI? Selbstverständlich wird auch Clives Abenteuer im Square Enix Publisher Sale vergünstigt angeboten – genauso wie fast alle anderen von Starr empfohlenen Titel. Nur Dragon Quest III HD-2D Remake ist noch nicht im Sale. Die Angebote findet ihr in einem Beitrag im Square Enix Blog.

Das Werbevideo von Ben Starr:

Bildmaterial: Square Enix