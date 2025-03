Das märchenhafte wie düstere Once Upon a Puppet lädt im April ins Theater

„Once Upon a Puppet“ ruft gleich mehrere Assoziationen hervor, zumindest beim Autor. Schaut euch den neuen Trailer zum Puzzle-Platformer an und urteilt selbst. Oder wartet auf den 23. April 2025, dann erscheint das neue Spiel von Flatter Than Earth und Daedalic Entertainment nämlich schon.

Der im Rahmen der Future Games Show neu veröffentlichte Trailer gibt uns heute Einblicke in die märchenhafte und zugleich düstere Welt des Spiels. Dabei sollen uns auch die Spielmechaniken rund um magische Fäden, dynamische Rätsel und sich wandelnde Bühnenkulissen nähergebracht werden.