The Glory of Team Rocket: Das lange erwartete Comeback zum Trading Card Game ist offiziell

The Pokémon Company hat die neueste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel vorgestellt und damit gleichzeitig das wohl sehnlichst erwartete Set. Gerüchte um eine Rückkehr von Team Rocket gab es schon lange, jetzt ist es offiziell.

Die Erweiterung, die zunächst nur für Japan angekündigt ist, trägt den Namen „The Glory of Team Rocket“ und bringt die berüchtigten Verbrecher zurück ins Rampenlicht. Das Set erscheint am 18. April 2025 und umfasst 98 Karten, von denen einige heute schon vorgestellt wurden.

Im Fokus stehen die Pokémon von Team Rocket, die in Form von „Trainer Karten“ präsentiert werden. Dieses Format wiederum kehrte erst kürzlich mit „Reisegefährten“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel zurück. Als eine besondere Illustration des neuen Sets macht heute „Team Rocket’s Mauzi“ mit einem knuffigen Mauzi und Boss Giovanni im Hintergrund die Runde.

Das Cover der japanischen Boosterpacks wird geziert von Giovanni und anderen Mitgliedern von Team Rocket und ihren Pokémon. Darüber hinaus wird es in Japan neben den normalen Produkten auch zahlreiches, neues Merchandise geben, darunter Aufbewahrungboxen, eine neue Spielmatte und sogar ein „Attaché Case“ – ein ganzer Sammelkoffer mit Boostern, Merchandise und Kleidung, der aber nur in einer Lotterie im Pokémon Center zu gewinnen ist.

Dunkle Pokémon sind, anders als im Jahr 2000, in „The Glory of Team Rocket“ nicht enthalten. Dabei waren es gerade diese Dunklen Pokémon, die im Sommer 2024 eine erste Spur zur neuen Erweiterung rund um „Team Rocket“ legten. Die meisten Karten der neuen japanischen Erweiterung werden später in der internationalen Erweiterung „Destined Rivals“ enthalten sein, die am 30. Mai 2025 erscheinen soll, bislang aber noch nicht förmlich angekündigt wurde.

Einige der neuen Karten:

Der Trailer zur Enthüllung:

