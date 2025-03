Shadowdrop von Devolver soll die besten 10 Euro wert sein, die ihr je ausgegeben habt

Indie-Publisher Devolver Digital hat sich inzwischen Vorschusslorbeeren verdient. Immer wieder lag man goldrichtig und sicherte sich Perlen wie The Red Strings Club, Gris, The Plucky Squire oder The Messenger.

Mit Look Outside probte man jetzt mal wieder das Veröffentlichungsformat Shadowdrop. Man kündigte das Survival-Horror-RPG an und veröffentlichte es sogleich. Die ersten Reaktionen: überragend. VICE nennt die 10 Euro, die ihr für Look Outside ausgeben müsst, die am besten investierten, die es jemals gab.