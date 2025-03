Ramen-Store und Cozy-Café in Diorama-Optik: ShantyTown ruft zum kunstvollen Städtebau auf

Silk Softworks hat mit ShantyTown ein neues Stadtbau-Abenteuer angekündigt, das in einem atmosphärischen Diorama-Stil gehalten ist. Wenn ihr von eurem eigenen Ramen-Store oder Cozy-Café träumt, dann ist ShantyTown zumindest eine deutlich günstigere Alternative.

Das Spiel stammt von Erik Rempen, dem Entwickler von Kainga: Seeds of Civilization, und soll im vierten Quartal 2025 für den PC via Steam erscheinen. In ShantyTown erschaffen SpielerInnen lebendige, handgefertigte Städte in Diorama-Optik an ungewöhnlichen Orten. Jedes Bauprojekt bringt eine neue kreative Herausforderung mit sich, bei der Cafés, Teehäuser oder ganze Stadtviertel individuell gestaltet werden können.