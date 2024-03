Das war … Kalenderwoche 11/2024

Ungehaltene Persona-Fans, wieder mal das angebliche Remake zu Final Fantasy IX, Unicorn Overlord und mehr sorgten in den letzten Tagen für Gesprächsstoff. Daneben gibt es auch wie immer eine bunte Reise durch Trailer und Informationen diverser Spiele. Ganz am Schluss findet ihr zudem noch ein aktuelles Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Seit der erste Teil des Erweiterungspasses zu Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erhältlich ist, gibt es auf Steam negative Bewertungen. Der Story-Inhalt folgt erst später und auch der Preis sorgt verbreitet für Ärger.

Wieder einmal in der Gerüchteküche: das Remake zu Final Fantasy IX. Die neusten Informationen, wie immer inoffiziell, sehen eine originalgetreue Umsetzung sowie eine Veröffentlichung für den Switch-Nachfolger.

Mittlerweile erhältlich ist Unicorn Overlord (PS4, PS5, Switch, Xbox Series) von Vanillaware. Trotz Mangel an physischen Exemplaren in den Läden gibt es aus Japan gute Verkaufszahlen. Auch Yasumi Matsuno ist angetan vom Titel, als Director von Final Fantasy Tactics also durchaus eine gewichtige Empfehlung.

Bei einem weiteren großen Projekt möchte Naoki Yoshida gerne Regie führen. Konkret scheint hier allerdings noch nichts zu sein. Verstärkt auf Live-Service-Games setzen möchte Warner Bros. Games. Der Erfolg von Hogwarts Legacy scheint also kein Umdenken ausgelöst zu haben.

In den Westen schaffen wird es MACROSS: Shooting Insight (PS4, PS5, Switch, PC) dank Red Art Games und das nächste vielversprechende Projekt aus Polen ist Nobody Wants to Die (PS5, Xbox Series, PC). Kurz vor den jeweiligen Veröffentlichungen haben sich Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Rise of the Ronin (PS5) (Link) nochmals in Erinnerung gerufen. Ebenfalls auf der Zielgeraden befindet sich Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Auf den 14. Juni ist der Jagdbeginn von Monster Hunter Stories (PS4, Switch, PC) (Link) sowie der PS4-Version von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Link) terminiert. Schon am nächsten Wochenende ist Shadows of the Damned: Hella Remastered auf einer Messe spielbar. Ein interessantes Vergleichsvideo könnt ihr zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Switch) unter die Lupe nehmen.

Auf die dritte Beta-Phase bereitet derzeit Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) vor. Im Mai möchte uns Until Then (PS5, PC) seine bittersüße Geschichte erzählen, bereits in wenigen Tagen erinnert Terra Memoria (PS5, Switch, Xbox Series, PC) an die HD-2D-Optik. Im Juli erscheint mit Cataclismo (PC) das neue Projekt der Moonlighter-Macher und in einem Monat gibt es die Neuauflage Lunar Lander Beyond (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Farming-Fans dürfen einen Blick auf Pixelshire (PS5, Switch, PC) werfen. Für eine weltweite Veröffentlichung unterwegs ist Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (Switch, PC), bei Touhou Spell Carnival (PS4, PS5, Switch) ist zunächst die Japan-Veröffentlichung angesagt. Mit viel Retro-Horror-Charme kommt Crow Country (PS5, PC) daher.

Endlich für PlayStation und Xbox steht die Grandia HD Collection an. Auch Planet of Lana erobert die noch fehlenden Plattformen, während Ikonei Island: An Earthlock Adventure den versprochenen Schritt auf Konsolen endlich wagt. Die Rückkehr von System Shock auf PlayStation und Xbox hat ebenfalls ihr Datum erhalten. Dank Moonglow Bay kann auch bald auf PlayStation und Switch geangelt werden. Mit Stacklands baut ihr zudem schon bald Switch-Dörfer. Zunächst in den Early Access eintreten wird das Katzen-Soulslike Kristala (PS5, Switch, Xbox Series, PC). In einem kommenden Update für Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gibt es einen Koop-Modus. Bald das letzte Kapitel wird in NieR Re[in]carnation (Mobil) geschrieben.

Bei Nintendo Switch Online gibt es inzwischen gleich dreifachen Mario-Zugang. Für mehr Umweltschutz in der realen Welt setzt sich Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) ein. Neue Kämpfer sind mit Akuma für Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) und Roger für das unverwüstliche One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) unterwegs. Bald in euer Switch-Regal einsortieren könnt ihr Dave the Diver. Die nächste Erweiterung steht zum Pokémon-Sammelkartenspiel an. Im Happy Meal bei McDonald’s findet ihr aktuell eine Beilage zu MultiVersus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Aus dem Hause Toyota gibt es einen Miraidon-Nachbau. Was es nicht alles gibt! In den Anime Suicide Squad Isekai gibt es ebenfalls noch neue Einblicke.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES drehte sich um Contra: Operation Galuga (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Der 2D-Run-’n’-Gunner ist ein gelungenes, wenn auch kurzes Vergnügen.