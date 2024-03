Grandia HD Collection erscheint noch im März für PlayStation und Xbox

Im Dezember 2023 feierte Grandia seinen 25. Geburtstag. Gefeiert wurde nur mit einigen Fanart-Contests und Gewinnspielen. Seit 2009 ist Grandia bei GungHo zu Hause, damals startete man Grandia Online. In der Folge gab es lediglich HD-Remaster der ersten beiden Spiele.

Hier knüpft man auch heute an. GungHo Online Entertainment kündigte die Grandia HD Collection für PlayStation 4 und Xbox One an. Die Sammlung soll am 26. März 2024 erscheinen. Eine physische Version soll ab dem 15. März bei Limited Run Games vorbestellbar sein.

Unklar ist aktuell noch, ob es sich um eine nummerierte Veröffentlichung von Limited Run Games handelt. Wenn nicht, besteht die gute Chance, dass das Spiel insbesondere in Europa auch anderweitig physisch verfügbar sein wird.

Die Grandia HD Collection erschien ursprünglich für Nintendo Switch anno 2019. Sie beinhaltet Grandia HD Remaster und Grandia II HD Remaster, beide sind einzeln auch für PC-Steam erhältlich. Außerdem gibt es eine emulierte Version des Originalspiels Grandia für PS4 und PS5. Es ist im Klassikerkatalog für Premium-Abonnenten von PS Plus verfügbar und auch einzeln zu 12,49 Euro erhältlich.

Bildmaterial: GungHo Online Entertainment