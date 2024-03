Rise of the Ronin: Neuer Trailer stellt politische Fraktionen und die Story näher vor

Zum kommenden Samurai-Blockbuster Rise of the Ronin vom japanischen Entwickler Team Ninja wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht. Das neue Video soll uns die Motivationen der unterschiedlichen Parteien näherbringen und uns einen groben Eindruck über die Geschichte des Titels bescheren.

In Rise of the Ronin kämpfen das Tokugawa Shogunat, die Anhänger der Anti-Shogunat-Bewegung und die westlichen Mächte um die Vorherrschaft Japans. Dieser Konflikt wird sowohl auf politischer, als auch auf kriegerischer Ebene ausgetragen. Tradition gegen Moderne, sozusagen.

Eine kriegerische Zeit steht bevor

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Der neue Trailer

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja