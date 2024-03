Zenless Zone Zero geht in die dritte Beta und ihr könnt ihr jetzt dafür anmelden

In Bälde eröffnet sich euch die dritte Chance, Zenless Zone Zero noch vor der Veröffentlichung zu zocken. Das nächste große Projekt von Genshin-Impact-Macher miHoYo geht in die dritte Closed-Beta-Phase. Dazu gibt es einen Warm-Up-Trailer.

Den Beta-Test nennt man „Amplifying Test“ und er wird auch PCs, iOS und Android absolviert. PS5-Fans gehen also noch leer aus. Dass Zenless Zone Zero auch für PS5 erscheint, wurde erst kürzlich angekündigt. Die Anmeldung zum neuen Beta-Test ist über die offizielle Website möglich. Den konkreten Zeitplan möchte miHoYo später bekannt geben.

Während der Beta sollen Fans „signifikante Änderungen am Kampf und dem Hollow-Exploration-System“ sowie deren Ablauf und Tempo bemerken. Ein neuer Charakter, eine neue Fraktion, neue Kampfherausforderungen und neue Mechaniken werden eingeführt und getestet.

Zenless Zone Zero spielt in einer post-apokalyptischen Großstadt und möchte eine „fesselnde Geschichte mit futuristischem Kunststil“ sowie „unverwechselbaren Charakteren“ und einem „Action-orientierten Kampfsystem“ bieten. Wir haben den Titel bei der Gamescom angespielt, lest hier unsere Eindrücke. Eine ausführliche Einführung findet ihr auch im PlayStation Blog.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo