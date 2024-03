Ihr könnt Blackjack gegen Suda51 spielen – und Shadow of the Damned Remaster ist auch dabei

Um das im Sommer 2023 angekündigte Shadows of the Damned: Remastered war es bis heute ruhig. Zum Jahreswechsel bekräftigten Suda51 und Grasshopper Manufacture immerhin, dass die Veröffentlichung 2024 erfolgen soll.

Jetzt kommt schlagartig Bewegung in die Sache. Wie das japanische Studio bekannt gibt, wird das Remaster bei der PAX East 2024 in Boston spielbar sein. Die Messe findet bereits am kommenden Wochenende, konkret vom 21. bis zum 24. März 2024 statt.

Auch Goichi „Suda51“ Suda soll zu Gast sein, den Fans vor Ort zu einer Runde Blackjack herausfordern können, um signierte „Shadow of the Damned“-Untersetzer zu gewinnen. Das ist ziemlich Suda-like. Dazu soll es noch ein Quiz zum Klassiker auf „Maniac-Niveau“ geben.

Vielleicht gibt es im Rahmen der Messe auch ein paar neue, handfeste Details zum Remaster. Denn die fallen nach wie vor ziemlich spärlich aus. Nicht einmal die konkreten Plattformen stehen offiziell fest. Auch über die technische Ausgestaltung des Remasters ist noch nichts bekannt.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shadows of the Damned: Remastered, Grasshopper Manufacture