Monster Hunter Stories erscheint im Juni weltweit und physisch nur in einer Collection

Im Februar kündigten Capcom und Nintendo beim „Partner-Showcase“ von Nintendo Monster Hunter Stories für Nintendo Switch an. Die Neuauflage wird darüber hinaus auch für PS4 und PCs erscheinen. Bei der gestrigen Ausstrahlung von „Capcom Highlights“ legte man dafür mit dem 14. Juni 2024 auch den konkreten Termin fest.

Monster Hunter Stories, das einst für Nintendo 3DS erschienen ist, wird mit der Neuauflage eine komplette Sprachausgabe und HD-Optik erhalten. Im hinzugefügten Museum könnt ihr Artworks betrachten und Melodien lauschen. Laut offizieller Website sind zudem alle Updates inbegriffen.

Die offizielle Website klärt auch über die physische Veröffentlichung auf. Die gibt es nur in Form einer Monster Hunter Stories Collection für PlayStation 4. Sie beinhaltet auch das heute Nacht ebenfalls für PS4 angekündigte Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Für Switch gibt es in Europa weder eine standardmäßige Handelsversion von Stories, noch die Collection physisch. In den USA und Japan ist das genau umgekehrt, dort erscheint die Collection physisch für Switch, aber nicht für PS4.

Als Rider freundet ihr euch mit Monstern an, kämpft mit ihnen in rundenbasierten Kämpfen und stellt euch gemeinsam dem Schwarzen Resthauch, der die Welt plagt. Eure Geschichte beginnt im Dorf Hakum. Im Wald findet ihr ein Monster-Ei und die Story nimmt ihren Lauf.

Für die 3DS-Version gab es seinerzeit übrigens auch DLC, darunter auch ein Zelda-Paket, bei dem ihr euren Rider mit Master-Schwert und Heroengewand ausstatten konntet und auf Epona durch die Lande reiten konntet. Angesichts der Veröffentlichung für PlayStation wird dieser DLC es wohl eher nicht in die Neuauflage schaffen.

Bildmaterial: Monster Hunter Stories, Capcom