Für den Umweltschutz: Pop-up-Store zu Genshin Impact eröffnet kurzfristig in Deutschland

Nach wie vor erfreut sich Genshin Impact größter Beliebtheit. Neben den regelmäßigen Erweiterungen zum Spiel arbeitet Hoyoverse immer wieder auch kräftig am Aufbau und an der Begeisterung der Community. Conventions, Konzerte – und jetzt eine Doku, gemeinsam mit Discovery Channel. Gemeinsam kündigt man verschiedene Aktionen für den Umweltschutz an.

Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Reise durch Teyvats Naturlandschaften“ will man das Bewusstsein für gefährdete Lebensräume stärken. Dabei holt man sich auch Unterstützung von prominenten Persönlichkeiten, die gemeinsam mit den beliebtesten Figuren des Spiels nicht nur die Schönheit von Teyvat, sondern auch der echten Welt entdecken.

Den Start in die Zusammenarbeit markiert das achtminütige Video „Stimmen der Natur“, das verschiedene Naturlandschaften zeigt und die Rolle des Menschen verdeutlicht. Es endet mit aufschlussreichen und teilweise erschreckenden Informationen zur Verschmutzung und Beschädigung unserer Natur.

Motivierend sollen diverse Online-Aktionen und ein Offline-Wohltätigkeitsverkauf sein. Letzterer findet in ausgewählten Städten weltweit statt. Fans hierzulande dürfen sich über einen Pop-Up-Store in Berlin freuen. Dieser eröffnet am 16. und 17. März 2024 von 10 bis 19 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße 9-13. Es gibt dort eine große Auswahl an Fan-Artikeln, die Einnahmen werden an „Cool Earth“ gespendet.

Voices of Nature:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo