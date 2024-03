Dave the Diver: Die physische „Anniversary Edition“ erscheint im Mai weltweit für Switch

Arc System Works gibt bekannt, dass man die kürzlich für Asien vorgestellte, nachträgliche Handelsversion von Dave the Diver auch weltweit veröffentlichen wird. Anhaltspunkte dazu gab es bereits, schließlich beinhaltet die asiatische Cartridge auch deutsche Texte.

Diese „Anniversary Edition“ wird im Westen am 30. Mai 2024 im gut sortierten Handel stehen. Arc System Works stellt die Edition mit einem Trailer vor, den ihr unten seht.

Neben viel Lob hagelte es im Zusammenhang mit Dave the Diver auch viel Kritik – nämlich für die Nominierung von Dave the Diver bei The Game Awards 2023 als „Best Independent Game“ – denn natürlich ist Dave the Diver alles andere als „indie“, zumindest nach vorherrschender Meinung.

Bislang nur für PCs und Nintendo Switch verfügbar, wird das Spiel im April übrigens auch digital für PS4 und PS5 erscheinen. Auf PlayStation 5 soll der DualSense-Controller das Taucherlebnis auf ein ganz neues, immersives Level heben. Adaptive Trigger und Controller-Haptik werden genutzt. Der im Mai erscheinende Godzilla-DLC ist inbegriffen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dave the Diver, Mintrocket