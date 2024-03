Trotz Hogwarts Legacy: Warner Bros. Games will verstärkt auf Live-Service-Games setzen

Gerade erst fallen andere Publisher und Konsolenhersteller mit dem Konzept der „Live-Service-Games“ reihenweise auf die Nase. Hin und wieder gibt es ihn, den Mega-Erfolg. Aber auch Live-Service-Games kosten eben erstmal viel Geld. Warner Bros. Games gibt auch Spiele in Auftrag, die viel Geld kosten, hatte seinen größten Erfolg 2023 aber mit einem Einzelspieler-Abenteuer. Hogwarts Legacy wurde das meistverkaufte Spiel des Jahres. Suicide Squad hingegen? Unter ferner liefen.

Trotzdem ist man bei Warner Bros. Games der Meinung, man müsse verstärkt auf Live-Service- und Free-to-Play-Games setzen. Grund: Der AAA-Konsolenbereich sei zu volatil. Mit Live-Service- und Free-to-Play-Games soll das Games-Segment von Warner Bros. Games wachsen. Das erklärte jetzt JB Perrette, CEO and President of Global Streaming and Games bei Warner Bros. Discovery.

Man wolle die Volatilität verringern, indem man sich auf Kernfranchises konzentriere und einige Marken in das Mobile- und Free-to-Play-Segment bringt. Zudem soll in Live-Service-Games investiert werden, um Fans über einen längeren Zeitraum hinweg (zum Geld ausgeben) zu begeistern. Spiele wie „Hogwarts Legacy“ oder „Harry Potter“ solle man statt als „one-and-done“-Konsolenspiel besser als „Live-Service-Game“ auf den Markt bringen, glaubt Perrette. Fans sollten „kontinuierlich in dieser Welt leben, arbeiten, bauen und spielen können“.

Perrette erteilt AAA-Konsolengames nicht grundsätzlich eine Absage. Mit elf Gaming-Studios sieht sich Warner Bros. Games als Entwickler und Publisher gut aufgestellt und verfüge über gute Marken. Perrette nennt hier konkret Mortal Kombat, Game of Thrones, Harry Potter und DC. Konkret angekündigt sind derzeit das Free-to-Play-Spiel MultiVersus, Harry Potter: Quidditch Champions und eine Wonder-Woman-Adaption.

via GamesMarkt, Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games