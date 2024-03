Sea of Stars bekommt einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler spendiert

Sabotage Studio hat einen Koop-Modus für bis zu drei Spielende zu Sea of Stars angekündigt. Der Modus trägt den Namen Single-Player+ und hat noch keinen konkreten Termin.

„Dieser Modus ermöglicht es drei Spielern, gemeinsam in Sea of Stars zu reisen“, so Sabotage Studio. „Jeder Spieler bleibt den rundenbasierten Wurzeln des Spiels treu und wird sich mit einer neuen ‚Co-op Timed Hits‘-Mechanik durch das große Abenteuer von Sea of Stars bewegen und kämpfen.“

Sabotage Studio feiert darüber hinaus heute 5 Millionen Spielende zu Sea of Stars. Spielende, weil diese Zahl nicht den verkauften Einheiten entspricht. Mitgezählt sind hier die Fans, die über den Xbox Game Pass zum Spiel fanden.

Fans feiern auch: Und zwar bald mit einer physischen Version des Spiels. Neben einer exklusiven Edition mit einigen Boni, die ihr bei Black Screen Records vorbestellen könnt, wird es auch eine standardmäßige Version im breiten Handel geben. Ihr findet sie bei Amazon* und anderen Händlern.

Der Trailer zur Ankündigung:

