LEGO trifft Mobile Suit Gundam: Spannende Fan-Konstruktion könnte bald Realität werden

Im Rahmen der Experimentier-Werkstatt „LEGO Ideas“ können begeisterte Mitglieder der Community regelmäßig eigene Produktvorschläge machen. Ein Experten-Team prüft die Vorschläge dann im besten Falle, ob die entsprechende Idee sogar zu einem offiziellen LEGO-Set taugt.

Bevor es so weit ist, muss ein Vorschlag aber erstmal die Community selbst überzeugen – 10.000 UnterstützerInnen braucht es, um in die engere Auswahl zu kommen. Kürzlich hat LEGO den Wettbewerb „If We Could Turn Back Time“ ins Leben gerufen – die Community ist aufgefordert, Modelle unter Nutzung einer TV- bzw. Film-Lizenz aus den 1980er einzureichen.

Mit seinem erstmaligen Startschuss im Jahr 1979 fällt die japanische Anime-Sci-Fi-Franchise Gundam zwar noch vor den Start der 80er, aber die 43-teilige Serie Mobil Suit Gundam spielte noch ins Jahr 1980 rein.

Wie praktisch: Das beschert uns nun nämlich einen beeindruckenden Ideas-Entwurf des Mechs vom Typ „RX-78-2“. Der trat bereits seit besagter Serie in Erscheinung – legotruman hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, ihn in Szene zu setzen. Stolze 46 cm hoch und 1,25 kg schwer, setzt die schicke Figur auf 12 bewegliche Gelenke.

Würdet ihr den Entwurf gern offiziell von LEGO umgesetzt sehen? Zuletzt berichteten wir übrigens über einen ähnlich spannenden Entwurf zum Thema Mein Nachbar Totoro.

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO Ideas, legotruman