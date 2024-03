Das Noir-Adventure Nobody Wants to Die führt euch in ein dystopisches New York City

Critical Hit Games und Plaion haben gemeinsam das Noir-Adventure Nobody Wants to Die angekündigt. Das Story-getriebene Spiel soll noch in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Die Noir-Geschichte beginnt im dystopischen New York City und behandelt Themen wie Unsterblichkeit und die Gefahren des Transhumanismus. Man möchte ein innovatives Erlebnis in einer von Neo-Noir-Filmen inspirierten Welt bieten.

Konkret verschlägt es euch in der Rolle von Detective James Karra nach New York City, wo ihr Tatorte mithilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie untersucht, um Mörder zu entlarven. In einer Zeit, in der der Tod eigentlich der Vergangenheit angehört.

Das polnische Studio Critical Hit Games nutzt für Nobody Wants to Die die Unreal Engine 5, „um die Grenzen des Geschichtenerzählens neu auszurichten, indem es fotorealistische Grafik mit einem einzigartigen erzählerischen Erlebnis kombiniert.“

Das Ankündigungsvideo:

Bildmaterial: Nobody Wants to Die, Critical Hit Games, Plaion