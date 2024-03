Der Director von Final Fantasy Tactics fordert euch dazu auf, Unicorn Overlord zu spielen

Der Director von Final Fantasy Tactics, Yasumi Matsuno, ermutigte kürzlich via Twitter dazu, Unicorn Overlord zu spielen – das neue Taktik-RPG von Vanillaware. Er skizzierte auch die Schwierigkeiten, mit denen Entwickler heutzutage konfrontiert sind, wenn sie ein Spiel im Nischen-Subgenre entwickeln wollen.

Unicorn Overlord ist ein äußerst ehrgeiziger Titel, der am 8. März veröffentlicht wurde. Es wurde weithin berichtet, dass der taktische RPG-Titel mit seiner 10-jährigen Entwicklungszeit das Budget überschritten hat, was wahrscheinlich nicht zuletzt auf seinen satten Umfang mit über 60 Begleitcharakteren und Einheitenklassen zurückzuführen ist.

Spielt erstmal Unicorn Overlord

Es scheint, dass der neue Titel auch die Aufmerksamkeit von Yasumi Matsuno erregt hat, der vor allem für seine Arbeit an den Kult-RPG-Klassikern Final Fantasy Tactics und Vagrant Story für PS1 sowie an Final Fantasy XII für PS2 bekannt ist. Nach der Veröffentlichung von Unicorn Overlord – an dessen Entwicklung Matsuno im Übrigen nicht beteiligt war – teilte er ein Foto seiner Switch-Kopie des Spiels via Twitter.

Als Reaktion darauf erhielt er viele Kommentare von Usern, die erklärten, dass sie stattdessen ein neues von ihm produziertes Spiel spielen möchten. Matsuno bedankte sich auf Englisch bei den Fans und ermutigte sie, Unicorn Overlord zu spielen.

Er fügte hinzu, dass er bete, dass „der Verkauf dieses neuen Simulations-Rollenspiels eine Million Exemplare überschreiten wird“. Er erklärte weiter, wie schwierig es heutzutage sei, ein taktisches Rollenspiel zu entwickeln.

Wenn sich Unicorn Overlord gut verkauft, könnte es für andere Entwickler einfacher sein, Geld für taktische RPGs zu bekommen – ein Genre, das derzeit als Nische gilt. Was Matsuno betrifft, so ermutigt er Fans, die Remakes seiner alten Square-Spiele wollen, ihre Anfragen an Square Enix zu senden.

via Automaton Media, Bildmaterial: Unicorn Overlord, Atlus, Vanillaware