Neuauflage des Atari-Klassikers: Lunar Lander Beyond landet im April auf Konsolen und PCs

Atari und Entwickler Dreams Uncorporated haben den konkreten Termin zu Lunar Lander Beyond bekannt gegeben. Am 26. April erscheint das Spiel für Nintendo Switch, PS5 und PS4, Xbox Series und Xbox One sowie PCs via Steam und Epic Games Store.

Es handelt sich um eine Neuauflage des Klassikers Lunar Lander von Atari. Euch erwartet eine handgezeichnete Optik mit 30 Missionen auf fünf Himmelskörpern, die ihr mit vier einzigartigen Schiffen erkundet.

Unten seht ihr in Ermangelung eines neuen Trailers noch einmal das „Cinematic“-Video, welches euch Einblicke in die Erzählweise der Neuauflage bietet. Mit Anime-Sequenzen erzählt man die Story rund um euch, den Kapitän der Pegasus Corporation Flugcrew.

Der Cinematic-Trailer:

Bildmaterial: Lunar Lander Beyond, Atari, Dreams Uncorporated