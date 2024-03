Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint als Remaster für PlayStation 4

Wie Capcom während der „Capcom Highlights“ in dieser Nacht ankündigte, wird man Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin am 14. Juni für PlayStation 4 veröffentlichen. Kein Zufall: Am selben Tag erscheint auch Monster Hunter Stories für PS4 und zudem eine Collection beider Spiele, die es hierzulande für PS4 sogar physisch gibt.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erschien 2021 weltweit für Nintendo Switch und anders als der Vorgänger auch gleich für PC-Steam. In diesem Fall muss Capcom also nur die PlayStation-Version nachschieben. Es handelt sich um ein Remaster, über neue Features ist nichts bekannt.

In Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin schlüpft ihr erneut in die Rolle des Riders, der Monster ausbrütet, großzieht und Seite an Seite mit ihnen kämpft. Das Abenteuer beginnt, als Rathalos verschwindet. Das Schicksal der Welt hängt in der Schwebe und eine spannende Story um die Flügel des Verderbens entfaltet sich.

Wer Speicherdaten von Monster Hunter Rise auf der PS4 hat, kann sich übrigens über eine Spieler-Dekorrüstung „Kamura-Outfit“ für Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin freuen. Der neue Trailer gibt darüber hinaus auch Aufschluss über digitale Vorbestellerboni.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom