Naoki Yoshida sieht sich auf dem Höhepunkt und möchte erneut bei großem Titel Regie führen

Naoki Yoshida – unter Fans besser bekannt als Yoshi-P – sagt, er wolle bei einem weiteren „großen“ Titel Regie führen. Zuvor hatte er angedeutet, dass er die Entwicklung von Final Fantasy XVII nicht leiten würde – sieht so aus, als würde er dies nochmal überdenken.

Yoshida leitete als Produzent die Entwicklung von Final Fantasy XVI zusätzlich zu seiner Arbeit als Produzent und Director des MMORPG Final Fantasy XIV. Aber das ist offenbar nicht genug, wie er gegenüber Famitsu – übersetzt von Aitai Kimochi – nun preisgibt.

„Im Moment ist es noch völlig unentschlossen, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, am nächsten großen Titel zu arbeiten, würde ich gerne selbst Regie führen“, so Yoshida. Er habe überlegt, seinem Namen einen weiteren Titel hinzuzufügen, entschied sich dann aber dagegen, eine Obergrenze festzulegen.

Yoshida auf seinem Höhepunkt

„Wenn ich in die Falle tappe und denke: ‚Ich kann nur noch einen Titel machen‘, dann könnte es als etwas Seltsames abgestempelt werden, wie ‚Yoshidas Meisterwerk‘, was nicht gut aussieht“, so Yoshida. „Ich bin jetzt beispielsweise in meinen 50ern, fahre aber immer noch Snowboard und je mehr ich fahre, desto besser werde ich.“

Er erklärt: „Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich aktuell auf meinem Höhepunkt bin, kein Scherz! Ich glaube, ich kann mich noch weiter pushen, entsprechend habe ich mir keine Obergrenze gesetzt.“

Yoshida zieht den Schluss: „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Warum sich also nicht weiteren Herausforderungen stellen? Ich denke, das ist definitiv eine bessere Sichtweise. Ich hoffe, dass ich noch größere Sprünge zu Dingen machen kann, die ich mir nie vorgestellt habe.“

via Eurogamer, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.