Das war… Kalenderwoche 16/2022

Die letzte Woche brachte uns eine Vorverschiebung von Xenoblade Chronicles 3 sowie einige Aufregung rund um Sonic Origins. Neben vielen weiteren Informationen und Videos findet ihr zum Schluss noch zwei neue Reviews sowie ein Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Statt im September erscheint Xenoblade Chronicles 3 (Switch) bereits am 29. Juli. Nintendo stellte uns im neuen Trailer zudem das Kampfsystem mit bis zu sieben Charakteren und die Ouroboros-Transformation vor. Eine Collector’s Edition gibts exklusiv bei My Nintendo.

Ebenfalls für Verwunderung sorgte Sega mit Sonic Origins (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), allerdings nicht mit dem Termin am 23. Juni. Die Klassiker-Sammlung erhält nämlich verschiedene Editionen und DLCs. Auch Vorbestellerboni gibt es für die rein digitale Veröffentlichung.

Neu angekündigt hat XSEED mit DEADCRAFT (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) das neue Projekt der Macher hinter Daemon X Machina. Auf Schwarz-Weiß-Optik setzt das Debüt-Projekt Eyes in the Dark (PC) von Under the Stairs. Spielerisch handelt es sich um einen Roguelite-Plattformer. Das neuste Spiel von Square Enix ist Front Mission 2089: Borderscape, welches unter anderem für Mobilgeräte erscheinen soll.

Am 9. September steigen die bunten Duelle in Splatoon 3 (Switch). Auch zu Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) kennen wir nach langer Entwicklungszeit endlich das Datum. Hier dürft ihr euch den 29. Juli vormerken. Schon bald startet auch Ni no Kuni: Cross Worlds (Mobil) mit einer deutschen Version. Aus Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte man Milady vor, während ihr aus Yurukill: The Calumniation Games (PS4, PS5, Switch, PC) die verschiedenen Gameplay-Systeme sehen konntet. In einem Monat geht mit Cotton Fantasy (PS4, Switch) die Reihe endlich weiter. Mit einem hübschen, animierten Trailer präsentierte sich Echoes of Mana (Mobil).

Einen ausführlichen Gameplay-Einblick gewährte uns Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4, Switch, Xbox One, PC). In Loot River (Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr ab dem 3. Mai eintauchen und Chained Echoes (PS4, Switch, Xbox One, PC) steht im vierten Quartal 2022 an. In Potionomics (PC) dürft ihr Tränke brauen und in Wylde Flowers (Switch, PC) müsst ihr als Hexe eine Farm bewirtschaften. Zu Deathverse: Let It Die (PS4, PS5) wurde ein erstes Entwicklervideo veröffentlicht. Der Klassiker El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint für Nintendo Switch, das Katz-und-Maus-Spiel Obakeidoro! schafft als Bail or Jail den Sprung auf Steam.

Auch das VR-Projekt The Tale of Onogoro wird nachträglich noch auf weitere Plattformen portiert. Inzwischen ebenfalls für PlayStation erhältlich ist LEGO Builder’s Journey und Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition hat es mit einem Jahr Verspätung auch noch auf Smartphones geschafft. Drei Mega-Drive-Klassiker könnt ihr euch aktuell für Nintendo Switch Online sichern. Ebenfalls interessant: Laut Medienberichten sind Switch-Emulatoren für Game-Boy- sowie Game-Boy-Advance-Spiele entwickelt worden. Kreativ zeigt sich ein Fan-Projekt zu Elden Ring, welches das FromSoftware-Spiel für Game Boy umsetzt. Aus der Masterline-Reihe hat die Magitek-Skulptur aus Final Fantasy VI inzwischen ein gesalzenes Preisschild. Billiger sind da die Jubiläums-T-Shirts zum 35. Geburtstag der Reihe.

Bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES handelt es sich jeweils um Neuauflagen. So bringt Phantom Breaker: Omnia (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) unter anderem zwei neue Charaktere. Das 2D-Beat-’em-up ist durchaus ein Titel, der für kurzweiligen Spielspaß sorgt. Endlich für moderne Plattformen erhältlich ist Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Auch heute noch ist das ein großartiges JRPG. Auch das ungewöhnliche Textadventure Radical Dreamers ist enthalten.

Passend dazu durften wir ein Interview mit Chrono-Cross-Producer Kouichirou Sakamoto führen. Unsere Fragen drehten sich dabei um die Lokalisierung, die Technik sowie die Arbeit mit den Entwicklern des Originals.