Deathverse: Let It Die meldet sich mit einem Entwicklervideo zurück

Seit der Ankündigung von Deathverse: Let It Die haben wir nichts mehr vom Projekt gehört. Das ist insofern erstaunlich, als dass die Veröffentlichung für PlayStation 5 und PlayStation 4 noch in diesem Frühling anstehen sollte. Nun gibt es ein erstes Entwicklervideo mit Director Shin Hideyuki, in welchem es unter anderem um das neue Studio Supertrick Games geht. Dort arbeiten ehemalige Mitglieder von Grasshopper Manufacture, welche Let It Die entwickelt haben. Bei Twitter findet ihr zudem einen kurzen Gameplay-Einblick.

Let It Die von Grasshopper Manufacture war schon ein einigermaßen gewöhnungsbedürftiges Spiel, aber es fand seine Fans. Und mehr als zwei Millionen Downloads des Free-to-play-Spiels sorgten offenbar auch dafür, dass Publisher GungHo Online Entertainment zufrieden war. Auch das neue Spiel folgt dem Free-to-play-Konzept.

Deathverse spielt hunderte Jahre nach den Ereignissen von Let It Die und bringt SpielerInnen in die Welt der Hit-Reality-Show Death Jamboree. Die Bühne ist eine unbewohnte Insel, die mit SPLithium bedeckt ist.

Eine unverzichtbare Energiequelle in der Ära von Deathverse. Es wird gemunkelt, dass eine Kontamination mit SPLithium die UMA geschaffen hat, eine gefährliche, mutierte Kreatur. Suda51 scheint, anders als beim Original, diesmal nicht mit von der Partie zu sein.

Death Jamboree wird vom nationalen Fernsehsender YBC (Yotsuyama Broadcasting Company) produziert und ausgestrahlt. Junge Menschen von überall werden durch öffentliche Rekrutierungsveranstaltungen und Versprechen von gigantischen Preisgeldern angeworben. Die großzügigen Geldgewinne und das packende Spiel ums Überleben haben eine fanatische Zuschauerschaft angelockt, wodurch das Programm zu einem weltweiten Phänomen wurde.

Deathverse: Let It Die – Entwicklervideo 1



