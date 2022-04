Sonntagsfrage: Nutzt ihr Nintendo Switch Online?

Mit der kostenpflichtigen Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online (kurz: NSO) bietet Nintendo Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, besondere Features auf ihrer Hybridkonsole zu nutzen. So lassen sich Speicherstände in einer Cloud hochladen, Online-Multiplayer-Spiele spielen und ihr erhaltet Zugriff auf ausgewählte Klassiker aus früheren Zeiten. Mit dem angebotenen Erweiterungspaket erweitert sich sogar der Zugriff auf bestimmte Spiele.

Nintendo versucht auch immer wieder das Angebot auszubauen und weitere Spiele hinzuzufügen. So habt ihr derzeit die Möglichkeit Dragon Quest Builders 2 kostenlos bis zum 26. April zu spielen, wenn ihr ein normales Abo habt.

Darüber hinaus sind diese Woche sowohl drei neue Mega-Drive-Klassiker als auch die Splatoon 2: Octo Expansion im Erweiterungspaket erschienen. Außerdem gibt es neue Gerüchte, dass Game-Boy- und GBA-Spiele in dem Service aufgenommen werden. Man könnte also sagen, so langsam macht sich der Online-Dienst von Nintendo.

Allerdings ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Dementsprechend musste sich der Dienst bereits einige Kritik einstecken. Von eher ruckeligen Internetverbindungen in Online-Partien bis hin zu schlecht umgesetzten N64-Versionen war vieles dabei. Zumindest vernahm Nintendo die Kritik bei letzterem Problem und verbesserte kurz nach dem Erscheinen die Versionen.

In einer gewissen Hinsicht bietet Nintendo Spielerinnen und Spieler also einige Vorteile mit einer Mitgliedschaft. Diese muss man sich jedoch auch leisten können. Sie mag zwar günstiger als bei den Konkurrenten sein, bietet bislang für viele aber zu wenig Neues. Oder wie seht ihr das? Nutzt ihr die Vorteile aus einer Mitgliedschaft bei NSO oder sagt euch das bisherige Angebot noch nicht zu? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

