VR-Abenteuer The Tale of Onogoro erscheint auch noch für PlayStation und Steam

Das bereits im März für Quest veröffentlichte VR-Abenteuer The Tale of Onogoro wird auch noch für PlayStation VR und Steam VR erscheinen. Das gab AMATA K.K. bekannt, ohne jedoch einen Termin zu nennen. The Tale of Onogoro bietet schon jetzt englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel.

Gerade als der Spieler sein Virtual-Reality-Headset aufsetzt, um sein neues Spiel auszuprobieren, wird er plötzlich mit einer Parallelwelt verbunden, in der Haru Kose, ein japanisches Schreinmädchen, lebt.

Diese VR-Welt ähnelt dem Japan der Taisho-Ära, aber die Menschen nutzen eine Kombination aus Dampftechnologie und der geheimnisvollen alten Kraft des Ki, um die Wunder der Welt zu erschaffen.

Auch riesige, tierähnliche Wesen namens Kami bevölkern die Welt. Sie sorgen aber auch oft für Chaos. Shinto-PriesterInnen werden entsannt, um die entfesselten Kami zu bändigen. Haru, Hohepriesterin, bittet den Spieler um Hilfe.

Der ältere Launchtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The Tale of Onogoro, Amata K.K.