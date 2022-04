Turtles: Shredder’s Revenge zeigt neues Gameplay und holt Originalsprecher des Cartoon zurück

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge schreibt Fan-Service groß. Nur konsequent, dass man sich auch bei der Besetzung der Sprecher größte Mühe gibt. Gemeinsam mit der Veröffentlichung eines neuen Gameplay-Videos gab man heute bekannt, dass die vier Originalsprecher der Turtles aus dem Zeichentrickfilm von 1987 für das Videospiel zurück vor die Mikros treten.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge enthält neue Sprachaufnahmen der Originalbesetzung der Turtles – mit Cam Clarke als Leonardo, Townsend Coleman als Michelangelo, Barry Gordon als Donatello und Rob Paulsen als Raphael.

Gleichzeitig bestätigte man auch eine physische Veröffentlichung. In den USA wird diese von Limited Run Games vertrieben, in Europa von Publisher Merge Games. Die Chancen stehen also gut, dass die physische Version hierzulande relativ großflächig verfügbar ist.

Das neue Gameplay:

