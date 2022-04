Cotton Fantasy markiert nach 30 Jahren den Neustart der Serie mit einem neuen Spiel

Cotton Fantasy wird am 20. Mai 2022 hierzulande für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Publisher ININ Games bringt das in Japan als Cotton Rock ’n’ Roll bekannte Shoot ’em up dann in den Westen.

Nach Cotton Reboot markiert Cotton Fantasy nun den Neustart der Serie mit einem brandneuen Spiel. Sechs kultige Charaktere sind spielbar, darunter Fan-Lieblinge aus anderen Games.

Etwas Unheimliches ist im Gange, die Willows verschwinden aus dem Feenland. Die Feenkönigin bittet die Fee Silk, die Hexe Nata de Cotton aufzusuchen. Da Willows ihr Leibgericht ist, ist sie für einen lebenslangen All-you-can-eat-Willow-Vorrat bereit, ihrer alten Freundin zu helfen und sich gemeinsam auf ein neues Abenteuer einzulassen.

Spielerisch möchte man der Cotton-Serie treu bleiben, aber auch neue Mechaniken einführen, beispielsweise Psyvariars Buzz-System oder Sanveins Zeitmodus. Eine Handelsversion könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen*.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Cotton Fantasy, ININ Games, Success Corporation