Überraschung: Xenoblade Chronicles 3 schon früher – Collector’s Edition angekündigt

Nintendo ist heute mal wieder für eine Überraschung gut. Anstatt im September, wie im Februar enthüllt, wird Xenoblade Chronicles 3 bereits am 29. Juli erscheinen. Die Abenteuer sind offenbar dringlich und erlauben keinen weiteren Aufschub.

Im heutigen Trailer seht ihr einige Einblicke in die Geschichte rund um Noah und Mio. Xenoblade Chronicles 3 zeigt eine gemeinsame Zukunft von Xenoblade Chronicles und dem zweiten Teil. Details zu der Story und den Charakteren hatten wir in diesem Beitrag bereits zusammengetragen. Auch neues Gameplay-Material gibt der Trailer her, ihr seht das dynamische Kampfsystem.

Im Kampf könnt ihr bis zu sechs Charaktere in der Gruppe haben. Die strategischen Möglichkeiten werden nochmals durch Gastcharaktere erweitert. Die Klassen der Charaktere können geändert werden.

Jedes der Zweierteams – Noah und Mio, Lanz und Sena, Eunie und Taion – können sich unter bestimmten Bedingungen zu einer riesigen Form namens Ouroboros zusammentun. So habt ihr kurzfristig Zugriff auf kraftvolle Fähigkeiten.

Collector’s Edition exklusiv bei My Nintendo

Auch eine Collector’s Edition enthüllte Nintendo heute. Diese erscheint etwas unüblich exklusiv im My Nintendo Store. Diese enthält ein Artbook und ein Steel Case. Ihr könnt euch per E-Mail über die Verfügbarkeit informieren lassen.

Der neue Trailer zu Xenoblade Chronicles 3

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft