Yurukill: The Calumniation Games stellt seine vielen verschiedenen Gameplay-Systeme vor

Publisher Izanagi Games und Entwickler G.rev haben zehn kurze Gameplay-Clips zu Yurukill: The Calumniation Games veröffentlicht, die euch in die Spielsysteme einführen.

Von kleinen Puzzles, über das Yurukill-Judgment-System und ein High-Speed-Quiz, bis hin zu den Shoot’em-Up-Stages werden euch verschiedenste Gameplay-Elemente in Kurzform präsentiert.

Sträflinge gegen Vollstrecker

In Yurukill: The Calumniation Games befindet sich der Protagonist Sengoku Shunju in einer misslichen Lage. Er wird nämlich der Brandstiftung und des 21-fachen Mordes beschuldigt. Nun geht es darum, die eigene Unschuld zu beweisen. Diese Aufgabe gilt es in einem Freizeitpark namens Yurukill Land zu erledigen.

In Europa ist die Veröffentlichung von Yurukill: The Calumniation Games* für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch am 8. Juli 2022 geplant. Das Spiel erscheint mit japanischen Stimmen und unter anderem mit deutschen Texten. Die Steam-Version vertreibt Izanagi Games und hat noch kein Datum.

Die Playlist:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Yurukill: The Calumniation Games, NIS America, Izanagi Games, G.rev